تأهب واحتياطات.. إشادات دولية بإجراءات السعودية فى مواجهة فيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أمس أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول المرض إلى أراضيها.





ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن المملكة تواصل المساعي وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملًا مثاليًا مع هذا الفيروس، من خلال مجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة.













ونوهت وزارة الصحة باستشعار السعودية لمسئوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة، لافتة الانتباه إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها السعودية في إطار هذه المسؤولية.





وفي السياق ذاته، أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها السعودية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث أفاد المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، بأنه وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبقية الدول التي علقت أو ألغت أو أجلت المناسبات ذات التجمعات البشرية، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، فإن هذه الإجراءات تتيح للسعودية فرصة لتعزيز تدابير مكافحة الأمراض داخل حدودها في الوقت الحالي.





وبدوره أشاد الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة.





وقال في بيان إن هذه الإجراءات جائزة وواجبة لحفظ النفس، داعيًا إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية.





وأشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".





وقال إن هذه الإجراءات أتت حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها، في ضوء تطورات انتشار "فيروس كورونا المستجد" وظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى وصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى 81 ألف حالة توفي منها 2769 حالة وفقًا لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.





وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية انطلاقًا من حرصها الشديد على المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار القاصدين زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.