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أخبار العالم

السعودية تمنع دخول مواطني 7 دول إليها بسبب فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت وزارة السياحة السعودية، مساء أمس الخميس، تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الصين، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة وكازاخستان وعند وصول القادمين من تلك الدول، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "قررنا إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، لكن العمل مستمر بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، دون السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي إن المملكة لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. 

وأضاف العالي أن "المملكة مستمرة في بذل اقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وفادة هذا المرض إلى أراضيها، ومتابعة وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملًا مثاليًا مع هذا الفيروس".

وتابع: "المملكة ومن خلال أجهزتها ومنظوماتها الصحية تقوم بمجموعة من الاحترازات ومجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة، بهدف الوقاية وصد هذا المرض وعدم انتقاله من حامليه ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو خلال فترة حضانته، بعدة طرق طبية مثلى متعارف عليها ومعتمدة عالميا، تخضع لأعلى المعايير".

وأشار إلى أن السلطات السعودية  رفعت جاهزية الرصد والتعامل واكتشاف هذه الحالات داخل المملكة من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت الصحية القائمة، ورفع الوعي الصحي بمزيد التوعية الصحية المجتمعية، ورفع القدرات المخبرية.
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