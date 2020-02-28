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رياضة

الزمالك والترجي يجريان تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة الذهاب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:39 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
يجري فريقا الزمالك والترجي التونسي، في الوقت الحالي، تدريبات الإحماء، قبل انطلاق المباراة بينهما، في السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض، بتشكيلة، جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفى خط الدفاع  محمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

وفى خط الوسط  طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي.

وفى الهجوم مصطفى محمد.

فيما استعان معين الشعباني، بتشكيلة، جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى معز بن شريفية.

وفى خط الدفاع إيهاب المباركي وإلياس شتى ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي.

وفى خط الوسط فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن حمودة وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان.

وفى خط الهجوم حمدو الهوني و إبراهيما واتارا.
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