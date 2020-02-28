جماهير الترجي تساند لاعبي الفريق بـ مباراة الزمالك .. فيديو

بدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.





وتسبب محمود علاء فى الدقيقة الثانية بعدما ارتكب خطأ ضد حمد الهوني من الناحية اليسرى وشهدت الدقيقة الرابعة سيطرة تونسية على منتصف الملعب ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.





واصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة فى منتصف الملعب وتعرض فرجاني ساسي إلى إصابة فى الدقيقة التاسعة من كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.





ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل وفى خط الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وفى خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وفى خط الهجوم مصطفى محمد.



