إخلاء مدرجات جماهير الترجي بعد إشعالها الشماريخ أمام الزمالك

وجاء قرار الإخلاء، بعد إشعال الجماهير للشماريخ، بعد هدف اللاعب الجزائري عبدالرؤوف بن غيث، لصالح الترجي، ليتم إخلاء المدرجات، قبل انطلاق الشوط الثاني.

يذكر أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تمنع استعمال الشماريخ بمدرجات الملاعب في البطولات الإفريقية.





بدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.





وتسبب محمود علاء فى الدقيقة الثانية بعدما ارتكب خطأ ضد حمد الهوني من الناحية اليسرى وشهدت الدقيقة الرابعة سيطرة تونسية على منتصف الملعب ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.





واصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة فى منتصف الملعب وتعرض فرجاني ساسي إلى إصابة فى الدقيقة التاسعة من كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.





راوغ بن غيث مدافعى الزمالك لكنه فشل فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة الـ 15 وتعرض أحد لاعبى الترجى الى الإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج فى الدقيقة 16.





اضطر معين الشعباني مدرب الترجي إلى إجراء تغيير اضطراري بعد اصابة الجزائرى إلياس شتى ونزول خليل شمام فى الدقيقة 19 وقاد أشرف بنشرقي هجمة من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 وفشل فى ترجمتها إلى خطورة على الدفاعات التونسية.





حصل في الدقيقة 23 مصطفى محمد على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء للفريق التونسي وتعرض فى الدقيقة 25 محمود الونش إلى ارتطام قوى ومرر حمد الهونى الكرة عرضية الى الجزائرى بن غيث سددها فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.





وفى الدقيقة 31 سدد محمد أوناجم قذيفة صاروخية تسكن شباك حارس الترجى ويسجل هدفا عالميا وتعرض مصطفى محمد فى الدقيقة 33 إلى اصطدام قوي على الأرض وخضع إلى العلاج.





وأرسل فى الدقيقة 34 حازم إمام كرة عرضية سددها مصطفى محمد قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس التونسي وأنقذت العارضة نادي الترجي من هدف ثاني في الدقيقة 36 بعدما سدد محمود علاء كرة قوية برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر إلى خارج الملعب.





وتصدى معز بن شريفية في الدقيقة 38 لكرة قوية سددها محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء وحصل حمد الهونى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من محمود علاء فى الدقيقة 39 وسدد فى الدقيقة 43 رؤوف بن غيث كرة قوية تعلو عارضة حارس الزمالك.

وأنهى فريق الزمالك الشوط الأول أمام الترجي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.