فاروق حسني: غياب التربية يحول دون الديمقراطية

قال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه فى حالة الحديث عن مجتمع مدني يجب أن تكون التربية صحيحة.





وتابع حسنى خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"المدنية سلوك وليست سياسة، لافتا إلى أن كلمة مثقف تعني مقدر.





واشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الحرية تتوقف على سلوك الفرد ومدي إحترامه للمؤسسات، معقبا:"غياب التربية السليمة سبب ضياع الثقافة المصرية التى تحول دون تطبيق الديمقراطية".





وأوضح:"مفهوم الحرية لدينا كعرب او كمصريين ليس واضحا، ونحن بحاجة لتصحيح المفاهيم لتفادي الوقوع فى مشكلات متكررة".





ونوه وزير الثقافة الأسبق إلى ان فى حالة ما تم فهم الحرية بشكل خاطيء ستتحول حياتنا لفوضة فى كل النواحي.