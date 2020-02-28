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فاروق حسني: يجب وضع قانون رادع للحد من الإنجاب.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:25 م
فاروق حسني
فاروق حسني
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حمزة شعيب
طالب الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بضرورة وضع قانون رادع للحد من الإنجاب على طريقة القانون الصيني.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» أنه بإصدار قانون للحد من الإنجاب تتمكن من الحكومة من توفير تعليم جيد مع توفير برامج صحية.

تابع الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق: «الطوفان لا أحد يستطيع أن يواجهه»، لذلك يجب وضع قوانين مدروسة لحالات الإنجاب مع تحديد المزايا التي تحصل عليها الأسرة في حال كون لديها طفل واحد ومن يمتلك طفلين يعرف المكافأة التي يحصل عليها، مع تحديد عقاب الأسرة التي لديها طفل ثالث.

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