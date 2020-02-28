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فن

سارة نخلة توجه رسالة غامضة لجمهورها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:27 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة سارة نخلة، صورة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة غامضة لجمهورها، وقالت: إذا كنت تعتقد أنك تعرفني، فعليك التفكير مجددا.

وكانت سارة نخلة قد تحدثت مؤخرا عن طلاقها، وأنها لن تتزوج مجددا من الوسط الفني، بعد حدوث مشاكل مع زوجها السابق الفنان أحمد عبد الله محمود.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها لم تكن تتخيل أن تفوز بلقب وصيفة ملكة جمال العرب، وسط وجود 17 فتاة أخرى كانت تتوقع أنها لن تفوز، ولكنها فازت في النهاية.

وكشفت الفنانة سارة نخلة أنها لم تقصر في حياتها الزوجية، حيث إنها استمرت في زواجها 5 سنوات، موضحة أنها عندما تزوجت أثر ذلك على حياتها الفنية.

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