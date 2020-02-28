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فن

بالأدلة.. محامي أحمد عز يفجر مفاجآت في قضية شقيقة زينة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:25 م
زينة - أحمد عز
زينة - أحمد عز
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سعيد فراج
تحدث المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان أحمد عز، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي، عن قضية نسرين، شقيقة الفنانة زينة، المتهمة فيها بالاعتداء على موكله، في مكان عام، في الواقعة التي تعود إلى صيف 2019، بمدينة العلمين الجديدة. 

وقال أشرف عبدالعزيز، في لقاءه إنه تحدد جلسة 31 مارس للنطق بالحكم في القضية، مؤكدًا أنه يمتلك أدلة تثبت براء أحمد عز من تهمة الإعداء على شقيقة زينة، حيث كان الفنان يجلس في أحد المطاعم لإجراء حوار صحفي، وفوجئ بالأخيرة تعتدي عليه بالسب والضرب، فقرر «عز» الإنسحاب وتقيم بلاغ ضدها. 

وأضاف أشرف عبد العزيز، أنه تم الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن لديه دليل فني يقيني بالتعدي على أحمد عز، وهو تسجيل صوتي من الحوار الصحفي الذي أجراه الأخير خلال تلك الواقعة، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة أظهرت اعتداء شقيقة الفنانة على موكله. 

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.


وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

واتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من "عز".

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه، قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.


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