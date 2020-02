بالأدلة.. محامي أحمد عز يفجر مفاجآت في قضية شقيقة زينة

View this post on Instagram

⭕️حصري: في تطورات قضية أحمد عز ضد شقيقة زينة و شقيقها و المعروفة بواقعة العلمين، قررت المحكمة تأجيل الحكم إلى جلسة 31 مارس القادم، و لمعرفة التفاصيل قابلنا محامي عز ، أشرف عبدالعزيز، الذي كشف حقيقة ما حدث يومها حسب ما تم تقديمه من أدلة للمحكمة. شاهد المزيد من الأخبار و الفيديوهات 🎥🎥في لينك البايو @etbilarabi