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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.


يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4620  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5280 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36960 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.76  جنيه للبيع و49.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.36 جنيه للبيع، و58.19  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.56 جنيه للبيع، و67.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.27 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.91 جنيه للبيع، و161.41 جنيه للشراء.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-7- 2025.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة  36 25

بورسعيد 32   25

الإسكندرية 31  22

مطروح 30  21

شلاتين 38  27

حلايب 35   28

أسوان 42  28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 43   28

أبو ظبي  40   29

طرابلس 33  26

الجزائر 29  23

بيروت 31  26

القدس  32  19

الخرطوم  38  27

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