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توك شو

أمير كرارة يعاكس ليلي علوي على الهواء.. والأخيرة ترد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:51 م
ليلي وأمير
ليلي وأمير
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عبد الخالق صلاح
داعب الفنان أمير كرارة؛ ليلى علوي على الهواء مرددا: «وبعدين معاكي هتفضلي لإمتي فتاة أحلامي وفتاة أحلام كل الناس». 

لترد عليه علوي ضحكة خلال برنامج «سهرانين» والذي يقدمه «أمير كرارة»،: «وبعدين معاك أنت .. الحمد لله أنا بحب كل الناس، وبفضل دعاء أمي الناس لسه بتحبي»؛ ليرد كرارة: «هنفضل طول عمرنا نموت فيكي ونعشق».

وأضافت علوي: «الله يخليك يا أمير، أنت مكلبش كل الناس».

وعلى جانب آخر أوضحت علوي، أنها تخرج مرة واحدة في الأسبوع وتذهب دائما إلى الأماكن التي بها بحر أو نيل، منوهة أنها لديها أصدقاء من أكثر من 35 عاما ويخرجون دائما مع بعض. 
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