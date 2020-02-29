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مرأة

لن تتوقع.. فوائد مدهشة للصبار على البشرة

السبت 29/فبراير/2020 - 04:30 ص
لن تتوقع .. فوائد
لن تتوقع .. فوائد مدهشة للصبار على البشرة
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رضوى حسام
هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في العناية بالبشرة، ولكن يعتبر الوصفات التي تحتوي على الصبار من اكثر الوصفات فاعلية.

يعتبر الصبار واحدًا من أكثر المنتجات الطبيعية التي تساعد في التصدي للكثير من المشكلات المتعلقة بالبشرة ولا تعلم الكثير من الفتيات كيفية استخدامه بصورة مستمرة.

حسب ما أشار موقع " bold sky " فهناك مجموعة من الاستخدامات الفعّالة التي تستخدم في علاج مشكلات البشرة عن طريق استخدام الصبار، وتشمل: 

- وضع زيت الصبار مع ماء الورد ودهن الوجه بواسطة الخليط لمدة ربع ساعة، ثم غسل البشرة بواسطة الماء الفاتر، يساعد على الحفاظ على شباب البشرة ويعمل الصبار على شد الجلد.

- كما يمكن وضع قليل من الصبار مع خليط زيت الزيتون وزيت اللوز المر، ويساهم في القضاء على مشكلة اسمرار محيط الفم.
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