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مرأة

بالجلد الأسود.. داليا مصطفى تبهر جمهورها على إنستجرام

السبت 29/فبراير/2020 - 02:48 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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رضوى حسام
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بصحبة يارا نعوم واللاعب عماد متعب والاستايلست سعيد رمزي بـ إطلالة متميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بنطلون جلد اسود ، وبلوزة باللون الاسود، ونسقت مع هذه الاطلالة، وحذاء ذات كعب عال.

اما من الناحية الجمالية فضلت داليا مصطفى ترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، وضعت اللون البني الفاتح في الشفاه، مع الايشادو ذات الألوان البنية أيضا، مع استخدام الهايلايتر اللامع.

ولم تتكلف داليا مصطفى في ارتداء الاكسسوارت وفضلت الظهور بهذه الاطلالة الجذابة التي لاقت إعجاب كثير من الجمهور.

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