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أخبار العالم

السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة قبل بدء الملء الأول

السبت 29/فبراير/2020 - 12:21 م
سد النهضة
سد النهضة
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أ ش أ
أكد السودان ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد.

وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم السبت، أن وفد السودان المشارك في مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الري ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أول من أمس، تلبية للدعوة التي تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن الوفد الإثيوبي طلب تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، ولذلك فقد واصل وفد السودان انخراطه في هذه الجولة، ثنائيًا، مع فريق وزارة الخزانة الأمريكية، خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وأضاف أن وفد السودان قدم ملاحظاته حول مسودة الاتفاقية الشاملة، التي يجري التفاوض حولها، إلى فريق وزارة الخزانة، والذي قام بتضمينها في المسودة، لافتا إلى أن هذه المسودة تم إعدادها بناء على مفاوضات الأطراف الثلاثة، التي استمرت منذ العام ٢٠١٥.

وأكد السودان التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاث: مصر، إثيوبيا والسودان، مجددا التزامه بالعمل على إنجاز اتفاق شامل لملء وتشغيل السد، بما يمهد لإحداث تنمية مشتركة وتكامل بين الدول الثلاث.

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