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أخبار البلد

الهجرة: برنامج دعم وتطوير التعليم الفني يمضي بخطى سريعة نحو تنفيذ أهداف "مراكب النجاة"

السبت 29/فبراير/2020 - 03:28 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
أعلن البرنامج عن تنظيم "أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني" بمحافظة الغربية في الفترة من السبت الموافق 7 مارس 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية. 


يأتي ذلك في ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وبالتعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة الغربية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنيTVET EGYPT،


ويأتي تنظيم هذا الأسبوع في أعقاب الزيارة الاستكشافية التي قامت بها وزيرة الهجرة إلى محافظة الغربية في منتصف فبراير الجاري برفقة السيد المحافظ الدكتور طارق رحمي، وتفقدت خلالها أربعة قرى بالمحافظة من القرى الأكثر احتياجًا، تضمنت قرى "الفرستق" و"كتامة" و"محلة اللبن" بمركز بسيون، إضافة إلى قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور، وشهدت سيادتها كيفية تشغيل عدد من المصانع وآلية التصدير إلى الخارج، كما ناقشت إمكانية تدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم كبدائل عن الهجرة غير الشرعية. 

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود برنامج دعم وتطوير التعليم الفني، مثمنة تحركه بخطى سريعة عقب الزيارة وإعلانه عن تنظيم مثل هذا الأسبوع والذي من المقرر أن يتناول محورين بارزين من محاور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وهما نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والعمل على تدريب عدد من الشباب فنيًا ومهنيًا بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل أو بدء تنفيذ مشروعات.

هذا ويضم الأسبوع، الذي ينظمه وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني، مجموعة من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم البدائل من خلال مجموعة من ورش العمل الفنية والمهنية لإعداد الشباب لسوق العمل وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على مبادئ ريادة الأعمال والتشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروغيرها من الجهات الداعمة.

 كما سيقوم البرنامج بتقديم مجموعة من التدريبات المتقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعريفهم بالتقنيات الحديثة وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم والتسويق لمنتجاتهم بشكل احترافي، علاوة على اختتام الأسبوع بملتقى توظيفي ومعرض لمنتجات لمشروعات الصغيرة.

وجدير بالذكر أن محافظة الغربية هي المحطة الثالثة من محطات مبادرة "مراكب النجاة" بعد إطلاقها في محافظتي الفيوم والبحيرة، الأمر الذي جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب إعلانه عن المبادرة في ختام منتدى شباب العالم 2019، وكلف بها مباشرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
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