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فن

بعد أسبوع من طرحها.. أغنية بتعرف شعور لـ أدهم نابلسي تحقق 9 ملايين مشاهدة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:12 م
ادهم نابلسي
ادهم نابلسي
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آيه عاطف
حققت أغنية بتعرف شعور لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "ايوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع  .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".

الأغنية من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي. 

يذكر أن أدهم نابلسي، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة المطربة كارمن سليمان، على إحدى المسارح بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية.
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