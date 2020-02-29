ضبط مسجل شقى خطر بالإسكندرية وبحوزته 30 طربة "حشيش"

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية بقيام "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسجل شقى خطر مخدرات وسبق اتهامه في عدد 4 قضايا مخدرات، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.