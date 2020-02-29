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أخبار البلد

وفاة محمد عمارة.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي إلى مثواه الأخير.. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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منار نور _ ابراهيم قنديل
شيعت اليوم، السبت، جنازة المفكر الإسلامي محمد عمارة من مسجد الحمد بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وسط عدد كبير من الأهل والأصحاب.


كان الدكتور خالد عمارة، نجل المفكر الإسلامي محمد عمارة، أعلن وفاة والده مساء أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد رحلة قصيرة مع المرض.


وكتب الدكتور خالد عمارة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة، توفي أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة.. توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع».
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