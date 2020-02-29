وفاة محمد عمارة.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي إلى مثواه الأخير.. شاهد

كان الدكتور خالد عمارة، نجل المفكر الإسلامي محمد عمارة، أعلن وفاة والده مساء أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد رحلة قصيرة مع المرض.

وكتب الدكتور خالد عمارة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة، توفي أبي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة.. توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع».