نائب محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف على مستوى المحافظة.. صور

استعرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف على مستوى المحافظة ونسب التنفيذ بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وحضور مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

حيث تم مناقشة أهم معوقات مشروعات الرصف بمراكز ومدن المحافظة ووجه نائب المحافظ بسرعة إزالة أى معوقات تحول دون الانتهاء من المشروعات فى المواعيد المحددة.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء بإصلاح الكابلات الموجودة بشارع النادى، وأصدر تعليماته أيضًا لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية بشارع نعمان الأعصر بحى ثان المحلة لاستكمال خطة الرصف والانتهاء منها قبل المواعيد المحددة.

وطالب الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية مسئولى شركة الاتصالات بالتنسيق مع مركز ومدينة المحلة الكبرى بحل المشكلات الخاصة بنقاط مشروع التحول الرقمى الموجودة بالشوارع قبل رصفها حتى لا يتم الحفر مرة أخرى.

كما وجه أيضًا رئيسى حى أول وثان طنطا بالتنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بالحفاظ على الكابلات الخاصة بالتليفونات الأرضية فى حالة حفر بالشوارع.

وفى نهاية الاجتماع؛ طالب نائب المحافظ بعمل بيان بموقف الوصلات الإضافية فى مشروع الرصف؛ مؤكدًا سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.