لا علاج حتى الآن.. ذعر عالمي من تحول فيروس كورونا إلى وباء.. تفاصيل

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن تفاصيل تحول فيروس كورونا من حالة ذعر عالمي إلى وباء.





ووفقًا للتقرير فإن أكثر من 35 دولة فى العالم تسلل كورونا إليها، والقائمة لا تزال تتمدد، حيث سادت حالة من الفزع من انتشار الفيروس السريع، وزاد إقبال الأشخاص على شراء الكمامات.





كما تسبب فيروس كورونا بتوقف خطوط الرحلات الجوية التى انتشر فيها الفيروس، كما قامت دول بتعليق دوام جامعاتها ومدارسها، ودوائرها الحكومية ولا تزال الصين هى الأولى فى عدد الوفيات والإصابات وسط غياب اكتشاف مصل أو دواء له حتى الآن .





يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت اليوم، السبت، أنها تلقت تقارير عن 427 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و47 حالة وفاة أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء الصين إلى 2838 وفاة و79389 إصابة حتى نهاية أمس.





يسود فى الوقت الحالي سباق مع الزمن وجهود حثيثة لإيجاد علاج وسط مخاوف من تحول الفيروس إلى وباء.



