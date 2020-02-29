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منوعات

لسه بنبوس ونحضن.. إبراهيم سعيد يعلق على انتشار كورونا في عدد من دول العالم

السبت 29/فبراير/2020 - 05:31 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم

علّق الكابتن إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق على انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم وعدد من الدول العربية.

وغرد إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا: "‏‎#كورونا .. ربنا يحفظ جميع البلاد العربية ويحفظ، مصر ده احنا شعب طيب والله احنا أي حد بنقابله بنبوس ونحضن بعض.. استرها يارب علينا احنا غلابة والله".

يذكر أن المملكة العربية السعودية منعت العمرة خلال الفترة الحالية لحين اتخاذ التدابير اللازمة لعدم انتشار فيروس كورونا بها، من القادمين بالخارج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم رفع فيروس كور نا من مرض خطير إلي خطير جدا تزامنا مع كثرة حالات الاصابة والوفيات في معظم دول العالم.

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