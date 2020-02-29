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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية: ورش تدريبية للوقاية من الأمراض المزمنة

السبت 29/فبراير/2020 - 06:33 م
ماجد فهمي
ماجد فهمي
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محمد يحيي

أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك داعم قوي لحملات توعية المواطنين بالبرامج الصحية لمواجهة الأمراض المعدية؛ موضحا أن البنك أجري عددا من الورش والندوات التثقيفية لرفع الوعي لدي موظفيه باعتبارهم رأسمال " التنمية الصناعية"

جاء ذلك خلال ندوة نظمها البنك للموظفين للوقاية من أمراض الكلي المزمة، بحضور عددا من ممثلي وزارة الصحة والجمعية المصرية لرعاية مرضي الكلي و حمدي عزام نائب رئيس البنك، و نجلاء عبدالرحيم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالبنك.

قال " فهمي" إن تلك الحملات التوعوية تأتي في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالصحة وتكاملًا مع مبادرة 100 مليون صحة، دعما للاستراتيجية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة  بهدف الحفاظ على حياة آمنة للفرد والأسرة والمجتمع خالية من الأمراض .

من جانبه قال حمدي عزام، نائب رئيس البنك، إنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها إعادة تعريف معايير الرعاية الصحية في مصر ، باعتبار أن الرعاية الصحية هي أكثر المجالات تركيزا من جان بالبنك.

وذكرت نجلاء عبدالرحيم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالبنك، أن هناك اهتمامًا بتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع أبرزها الصحة والتعليم وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة ومساندة الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية والمجتمعية باعتبارها أهم أسس قطاع المسئولية المجتمعية لدي البنك.

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