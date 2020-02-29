هاني محمود : العاصمة الإدارية أول نموذج للحكومة الذكية..فيديو

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن العاصمة الادارية الجديدة ستكون أول نموذج للحكومة الذكية فى مصر.





وأضاف المهندس هاني محمود خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الوزارات اختارت الموظفين الذين ينتقلون للعاصمة الإدارية فى أول مرحلة.





وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن تم البدء فى تطوير الجهاز الإداري فى مصر منذ عام 2014، مضيفا أن قبل عام 2014 كان الجهاز الإداري قد وصل اسوء مستوياته فى الخدمات.





وأوضح المهندس هاني محمود، أن البنية التحتية والعمل الرئاسي فى هيكلة الجهاز الإداري لا يري للمواطنين بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقل التكنولوجيا من على الأوراق الى أرض الواقع لم يكن سهلا كما يتصوره البعض.





وأشار إلى أن، استخدام جهاز الكمبيوتر بدلا من الملفات الورقية والاوراق قد تم تشغيله والعمل به فى جميع المصالح والوزارات الحكومية الأن وهذا أول أشكال هيكلة الجهاز الإداري.