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محافظات

إنطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان طيبة للفنون بأسوان .. غدا

السبت 29/فبراير/2020 - 10:04 م
إنطلاق فعاليات الدورة
إنطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان طيبة للفنون بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد بالقارة السمراء استضافتها للعديد من الفعاليات والمهرجانات والأنشطة والمنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية.

وفى هذا الإطار تشهد مدينة أسوان مساء غدًا الأحد انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذى يتم تنظيمه خلال الفترة من 1 وحتى 4 مارس، بمشاركة فرق من 7 دول عربية وأفريقية.  

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الذى يقام بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان فى تمام الساعة الثامنة مساء عرض فنى دبكة لفرقة "لبنان"، بجانب عرض فنى لفرقة فنون شعبية متحدى الإعاقة بمصر، وبرومو عن المهرجان وكلمات للواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان.  

ومن جانبها أكدت الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان، أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة أسوان، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بالتعاون أيضًا مع وزارتى التربية والتعليم والبيئة.  

وقالت هنا مكرم بأن فعاليات المهرجان هذا العام سيشارك فيها نحو 50 فنانًا يمثلون 7 دول عربية وأفريقية، وهم: "السعودية والكويت والأردن وتونس ولبنان والعراق"، بالإضافة إلى مصر، وأن المهرجان يضم ورش مسرحية وتدريب على نص المسرح، وعروض لفرق فنية، وندوات تثقيفية ورحلات علمية بمدينة أسوان.  

وأشارت هنا مكرم إلى أنه سيتم إعداد برنامج سياحى متكامل لضيوف المهرجان لزيارة المزارات السياحية والأثرية بأسوان من خلال التنسيق مع الآثار والسياحة بما يحقق أهم أهداف المهرجان وهو الترويج السياحى لهذه المحافظة الزاخرة بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية.  

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