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رياضة

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

السبت 29/فبراير/2020 - 09:50 م
الأهلي
الأهلي
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إسماعيل محمود
فاز النادي الأهلي، على نظيره نادي صن داونز جنوب الإفريقي، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
التونسي علي معلول كان نجم المارد الأحمر في المباراة، بتسجيله هدفي فريقه، ليضع بفريقه قدمًا في دور نصف النهائي، قبل مباراة العودة في جنوب إفريقيا بعد أسبوع من الآن.

وأبرزت الصحف الجنوب إفريقية سقوط صن داونز، حيث عنونت صحيفة تايمز لايف خسارة صن داونز بعنوان: ليلة صعبة لصن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي بالقاهرة، حيث ذكرت الصحيفة، أن أحلام الفريق في دوري أبطال إفريقيا تتأرجح على خيط رفيع بعد الخسارة بثنائية أمام الأهلي، وأنه يتعين على البرازيليين الاعتماد على سجلهم الرائع على ملعبهم لوكاس موريبي ، مستعينًا بذكريات مباراة 5-0 أمام النادي الأهلي، حتى يستكمل الفريق مشواره لنصف نهائي البطولة.

أما مجلة كيك أوف فعنونت: سقوط صن داونز أمام الأهلي في القاهرة، حيث أبرزت أن الأهلي تفوق على صن داونز، ولم يسمح له بفرض أسلوبه، ليخسر بثنائية نظيفة، قبل مباراة العودة بأسبوع.

أما صحيفة ذا ساوث أفريكان فعنونت: صن داونز يتعثر أمام الأهلي، مؤكدة أن الفريق لم يصمد أمام قوة النادي الأهلي واللياقة البدنية الكبيرة التي كان يتمتع بها لاعبيه، ليخسر بهدفين نظيفين.

وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم، الموافق السابع من شهر مارس، على ملعب لوكاس موريبي بجنوب أفريقيا.
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