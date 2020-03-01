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منوعات

قبل توديع الحياة.. عريس يتزوج حبيبة عمره داخل الرعاية المركزة.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

في مشهد مؤثر تزوج عريس بحبيبة عمره وهو راقد على سرير المستشفى، حيث يحتاج إلى عملية زرع قلب ليبقى على قيد الحياة.


تزوج ليام هانراهان من حبيبة عمره سارة وابنة عمه، في حفل أقيم بغرفة الرعاية الحرجة بمستشفى رويال بابورث في مدينة كامبريدج البريطانية حيث يتم علاجه.


وفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تم الترتيب لحفل الزفاف بشكل سريع بعد أسابيع قليلة من إعلان خطبة الحبيبين بالمستشفى في بداية الشهر الحالي.


وحضر حفل الزفاف عدد من أصدقاء وأفراد عائلة الزوجين برفقة الممرضين الذين يرافقون العريس المريض خلال فترة إقامته بالمستشفى.


ويعاني العريس الثلاثيني من فشل في القلب ويحتاج إلى عملية زراعة قلب حتى يستطيع البقاء على قيد الحياة.

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