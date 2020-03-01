طائرة خاصة لـ توجو .. انطلاق معسكر منتخب مصر بلاعبي بيراميدز 23 مارس

أعلن محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر،انتهاء أزمة لاعبي بيراميدز ، ، وينضمون إلى معسكر الفراعنة ، القادم بشكل طبيعي ، وفقا لاختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.





وكان البدري ، قد رفض انضمام لاعبي بيراميدز ، خلال المعسكر الماضي ، لتأخرهم عن موعد التجمع للاعبين.



وكشف بركات، عن موعد انطلاق معسكر منتخب مصر القادم ، وهو يوم 23 مارس استعدادا لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وأكد مدير الكرة بمنتخب مصر، أن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرر أن بعثة الفراعنة تتوجه إلى توجو على متن طائرة خاصة عقب مباراة الذهاب ، نظرا لضيق الوقت.



