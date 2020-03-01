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برلمان

صناعة البرلمان: ارتفاع فى أسعار الذهب عالميا يوم الأثنين المقبل بسبب كورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:03 ص
الذهب
الذهب
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معتز الخصوصى

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن جلسات البورصة حدثت بها هزات خلال الأيام الماضية بعد انتشار فيروس كورونا فى عدد من دول العالم، حتى وصلت بورصة أمريكا إلى 4000 نقطة، وبالتالى حينما تحدث هزة فى بورصة أمريكا وهونج كونج فمن الطبيعى أن تتأثر باقى البورصات.


وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الكثير لجأ إلى الذهب كملاذ آمن بعد حدوث هزة فى البورصات العالمية، مؤكدا أنه خلال 4 أيام ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 10%.


وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أوقية الذهب كانت تصل قبل انتشار فيروس كورونا إلى 1520 دولار، إلا أنها وصلت إلى 1620 دولارا للوقية بعد انتشار كورونا، وبالتالى فإن هذا الإرتفاع مبالغ فيه.


وتابع: خام البترول "برنت" انخفض إلى 50 دولارا، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث كان يصل إلى  72 دولارا قبل انتشار فيروس كورونا.


وتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مرة أخرى فى جلسات البورصة العالمية يوم الإثنين المقبل،  بحيث يصعد من 10 إلى 15 دولارا للوقية، على ان تستقر أسعار الذهب بعد تعافى الأسهم فى البورصات العالمية.

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