صور مذهلة.. ناسا تكشف مفاجأة سارة فعلها كورونا في الصين

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا التقطتها الأقمار الصناعية، والتي أظهرت مفاجأة انخفاضا كبيرا في مستويات التلوث في الصين؛ وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.





فقد رصدت الأقمار الصناعية تراجع مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الصين، الذي يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء، بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد.





وجاء هذا التراجع مع السنة القمرية الجديدة ووضع عدد كبير من الصينيين في الحجر الصحي وإغلاق العديد من المحال والشركات بسبب الفيروس الذي أصيب به أكثر من 80 ألف شخص هناك، وأدى إلى وفاة نحو ثلاثة آلاف شخص، بحسب "الحرة" الأمريكية.





ونشرت ناسا خريطتين تظهر الأولى تركيزات كبيرة من مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في بكين وبالقرب من وهان، مركز تفشي المرض، في الفترة من 1 إلى 20 يناير الماضي، وكان ذلك قبل إطلاق إجراءات الحجر الصحي الإلزامي.





والخريطة الثانية للفترة من 10 إلى 25 فبراير في المنطقة ذاتها لا يظهر فيها تركيزات لثاني أكسيد النيتروجين.





وقال علماء ناسا إن انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين - وهو غاز ضار تنبعث منه السيارات والمنشآت الصناعية - كان واضحا في البداية بالقرب من مصدر تفشي المرض في مدينة ووهان، ثم انتشر في جميع أنحاء البلاد.





ولاحظت وكالة الفضاء أن الانخفاض في مستويات تلوث الهواء تزامن مع القيود المفروضة على أنشطة النقل والأعمال، ومع دخول ملايين الأشخاص في الحجر الصحي.





وقال باري ليفر، من وكالة ناسا، إن مستويات التلوث تنخفض عادة في فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تزامنت أيضا مع تفشي الفيروس لأن العديد من الشركات والمصانع تكون مغلقة، لكنها ترتفع عادة بعد الاحتفالات.





لكن هذا العام، يقول فاي ليو الباحث في جودة الهواء في ناسا: "انخفضت المستويات لفترة أطول".





وقالت ليو إن "معدل الخفض هذا العام أكثر أهمية مما كان عليه في السنوات الماضية وقد استمر لفترة أطول".





وأضاف: "'لست مندهشا لأن العديد من المدن على مستوى البلاد قد اتخذت تدابير لتقليل انتشار الفيروس إلى الحد الأدنى".





جدير بالذكر أن الفيروس انتشر في أكثر من 50 دولة، لكن الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات موجودة في الصين، حيث نشأ الفيروس في أواخر العام الماضي.