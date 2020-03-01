مواطن يشكو من القراءات الخاطئة لفاتورة كهرباء بـ دار السلام

شكا المواطن محمد إبراهيم إبراهيم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إدارة دار السلام، متضررًا من القراءات الخاطئة لفاتورة الكهرباء التى تصدر لشقته السكنية، بالإضافة إلى ازدواجية إصدار الفواتير رغم تسديدها بالكامل عبر خدمة فورى مطالبًا بحل أزمة فاتورة منزله التى تصدر بشكل خاطئ بسبب الأخطاء المتكررة من قبل المحصلين.

ويقول القارئ فى رسالته: "قدمت بتظلم ضد شركة الكهرباء بسبب المغالطات فى قراءة العداد من قارئ العداد وتأخيرهم إرسال القراءة الصحيحة مما يدخلنى فى شرائح أعلى وفواتير أعلى بالمحاسبة علما انني كنت اسجلها إلكترونيا بالموقع وعلى باب المنزل حتى لو مر قارئ العداد ولم يجدنى، وفى إدارة شكاوى المواطنين قالو إنه لن يتكرر وادفع الفاتورة لحل الموقف وبالفعل توجهت إلى خدمة فوري للدفع وانتهينا فوجئت بتكرار الخطأ فى القراءات وقمت بسداد كل ما هو متعلق بى من خلال فرع الشركة بالمعادى ولكن جاء إلى منزلى المحصل وقابل أبنائي وسلمهم إيصال عن شهر سبتمبر العام الماضى، وهو مسدد من خلال خدمة فورى وشهر فبراير 2020 فقمت بالاتصال به فاخبرني أنه وجده في"شنطته" فأحضره معه".

وقام بتحصيله من الأبناء مع شهر فبراير2020، فكيف له أن يحضر إيصالا قديما مسددا عن طريق فورى علما بأننى كنت بالشركة يوم 12 يناير، وسألت الموظفين بالإصدار والأرشيف بعد سداد آخر فاتورة كما هو مرفق من فرع الشركة فأخبروني أنه ليس عندي أي شيء، وفوجئت بالمحصل الذي أخذ القراءات بالخطأ مرارًا وتكرارًا بإحضار الفاتورة من العام الماضي .

للتواصل مع الشاكى/ 01001066557

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360