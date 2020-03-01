من أجل الثأر.. الترجي يفتح ملعب رادس لـ 50 ألف مشجع استعدادا لـ الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن طلب إدارة الترجي التونسي بفتح المدرجات لأكبر عدد من الجماهير، حيث تم تحديد 50 ألف تذكرة من أجل دعم الفريق أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في رحلة الدفاع عن لقبه.





حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع

النهائي

من بطولة دورى أبطال

أفريقيا

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ويستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لخوض مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، التى تحسم تأهل أحد الفريقين للدور نصف النهائي من البطولة.





ويسعى الزمالك لمواصلة كتابة التاريخ فى مواجهاته مع الترجى التونسى، حيث نجح الفريق الأبيض خلال 7 مواجهات سابقة فى تحقيق الفوز بـ 3 مباريات منها وتعادل فى مثلها مقابل فوز وحيد حققه الترجى التونسى فى تاريخ المواجهات الأفريقية بينهما، وهو ما يجعل أبناء ميت عقبة يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة.