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بين الناس

أهالي قرية كفر الروك بالسنبلاوين يشكون من عدم وجود مكان لوضع محول الكهرباء.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد القبارى إبراهيم، من قرية كفر الروك مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تخصيص مكان لمحول الكهرباء لوضعه بالقرية التي تعانى من ضعف التيار الكهربائى عرض 1/متر في طول 3/متر علي الرغم مدخل القرية/24/متر ويوجد اتنين عامود كهرباء ضغط جهد متوسط ممكن يركب المحول أسفل أي منهما. 

وأضاف: شكونا لوكيل وزارة الري بالدقهلية لتركيب المحول تم تأشيرة لا مانع من تركيب المحول بما لايعوق الصيانة في الصرف وحتى الآن لم يتم تركيب المحول وما زلنا نعانى من ضعف التيار الكهربائى في القرية .

 للتواصل مع الشاكى: 01098599300

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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