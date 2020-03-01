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فن

بعد تكريمها بالمركز الكاثيوليكي للسينما.. مي عمر توجه رسالة لـ الأب بطرس دانيال

الأحد 01/مارس/2020 - 05:03 ص
مى عمر
مى عمر
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محمد نحلة

وجهت الفنانة مى عمر رسالة  للأب بطرس دانيال، بعد حصدها لجائزة الإبداع الفني من المركز الكاثيوليكي للسينما، فى الدورة الـ68.


وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام :"لي شرف الحصول علي جائزه الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، برعاية الأب والإنسان الجميل الأب بطرس دانيال، أشكر المركز الكاثوليكي على احترامه الدائم للفن والمبدعين والاهتمام بالقضايا الإنسانية والأعمال الخيرية".


ومنح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية جائزة الإبداع الفني للنجمة مى عمر، وفى حفل افتتاح الدورة الـ 68 والذى أقيم بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي.


وقدمت مى عمر فى السنوات القليلة الماضية العديد من الأدوار الفنية البارزة والمتنوعة فى السينما والدراما، كان آخرها مسلسل "ولد الغلابة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي 2019 وقدمت فيه دور البطولة أمام أحمد السقا وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور.
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