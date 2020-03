بعد تكريمها بالمركز الكاثيوليكي للسينما.. مي عمر توجه رسالة لـ الأب بطرس دانيال

View this post on Instagram

لي شرف الحصول علي جائزه الابداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، برعايه الاب و الانسان الجميل الاب بطرس دانيال . اشكر المركز الكاثوليكي علي احترامه الدائم للفن و المبدعين و الاهتمام بالقضايا الانسانيه و الأعمال الخيريه .