ضبط صيدلي وبحوزته 62 ألف قرص مخدر بغرض الاتجار بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض على صيدلي لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والممنوع تداولها، وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالقبض على "م. ع"، صيدلي، مقيم شبين الكوم، وذلك لحيازته أقراصا مخدرة لبيعها والتكسب منها.





وتم إلقاء القبض على المتهم وبحيازته 62 ألف قرص مخدر متنوع ، عبارة عن "أوبتريل – ترامادول – ليورين – تامول – حقن مخدرة – ليريكا" وأصناف متنوعة مدرجة بجدول المخدرات.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.