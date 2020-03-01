الزراعة: مشروع القرى النموذجية يعمل على النهوض بالمزارعين.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع القرى النموذجية يقوم على تنفيذ قرى جاذبة لتشجيع المواطنين على العمل فى مجال الزراعة وتوفير فرص متتالية للعمل فى الإنتاج الحيوانى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين قدرات المزارعين.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة عملت على توفير عقود تسويقية، من خلال توفير 142 تعاقد تسويق مع المزارعين، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذى يعمل على الزيادة الإنتاجية للحوم.









وتابع أنه يتم اختيار كافة المحافظات من حيث الأولوية من نسب الفقر والبطالة وصغار المزارعين لضمها لمشروع القرى النموذجية، مضيفًا أنه تم تدشين مصانع ألبان فى قرية أهناسيا، والتعاون مع صغار المزارعين لتحسين الدخول لديهم.









وأشار إلى أن الزراعة تعمل على تحسين سلالات الأبقار لدى صغار المزارعين، من خلال إعطائهم سلالات محسنة وعالية الإنتاجية.



