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الزراعة: مشروع القرى النموذجية يعمل على النهوض بالمزارعين.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع القرى النموذجية يقوم على تنفيذ قرى جاذبة لتشجيع المواطنين على العمل فى مجال الزراعة وتوفير فرص متتالية للعمل فى الإنتاج الحيوانى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين قدرات المزارعين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائاية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة عملت على توفير عقود تسويقية، من خلال توفير 142 تعاقد تسويق مع المزارعين، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذى يعمل على الزيادة الإنتاجية للحوم.


وتابع أنه يتم اختيار كافة المحافظات من حيث الأولوية من نسب الفقر والبطالة وصغار المزارعين لضمها لمشروع القرى النموذجية، مضيفًا أنه تم تدشين مصانع ألبان فى قرية أهناسيا، والتعاون مع صغار المزارعين لتحسين الدخول لديهم. 


وأشار إلى أن الزراعة تعمل على تحسين سلالات الأبقار لدى صغار المزارعين، من خلال إعطائهم سلالات محسنة وعالية الإنتاجية.

وأوضح أن مديريات الإصلاح الزراعى تتعاون مع صغار المزارعين وطلباتهم وتقديم تسهيلات فى الدفع لهم للاستفادة من المشروع، لافتًا إلى أن المزارع يقدم طلب للحصول على قرض ويحصل على رؤوس ماشية ويحصل على تكاليف التغذية والتسويق لمنتجاته.
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