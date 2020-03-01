يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين نظيره السنغالي، اليوم، الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.





موعد مباراة منتخب مصر للشباب في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة





وتقام مباراة منتخب مصر للشباب والسنغال، في تمام الخامسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات، الرياضية السعودية 3 ، وأبو ظبي الرياضية 2، والشارقة الرياضية.





مشوار منتخب مصر في البطولة:



