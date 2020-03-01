يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين نظيره السنغالي، اليوم، الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في السعودية.
موعد مباراة منتخب مصر للشباب في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة
وتقام مباراة منتخب مصر للشباب والسنغال، في تمام الخامسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات، الرياضية السعودية 3 ، وأبو ظبي الرياضية 2، والشارقة الرياضية.
مشوار منتخب مصر في البطولة:
وكان منتخب مصر للشباب تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.
وفي دور ربع النهائي واجه الفراعنة الصغار ، منتخب العراق وتغلب عليه بهدف نظيف ، أحرز هدف فراعنة الشباب محمود عبد المحسن فى الدقيقة 73.