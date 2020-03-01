ضبط 10 سيارات نقل تلقي مخلفات الرتش بشوارع الجيزة.. والمحافظ يتخذ قرارًا بشأنها

تمكنت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل من ضبط 10 سيارات نقل كبيرة ونصف نقل تقوم بإلقاء مخلفات الرتش بنهر الطريق دون مراعاة لحرم الطريق العام وما قد يسفر عنه ذلك من إعاقات للحركة المرورية للمواطنين وتسئ للمظهر العام للطرق، فى تنفيذ رادع لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الخاص بضبط السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق.





حيث وجّه محافظ الجيزة بتطبيق القانون بمنتهى الحزم على السيارات المضبوطة مشددًا على إجراء حجز ثلاثة أشهر لأي سيارة تلقي بمُخلفات الهدم والرتش فى الطرق والشوارع واستخدامها فى العمل العام ورفع المخلفات خلال مدة الحجز وذلك من خلال هيئة النظافة والتجميل كإجراء رادع لكل من يتعدى على حرم الطريق ويعرض حياة المارة للخطر بإلقاء المخلفات.





وشدّد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التى تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقى بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات فى المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلًا.





وشدد راشد بضرورة التأكيد على ملاك العقارات بإلقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك لما تسببه من مظهرًا غير حضاري.





واشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال مطالب المواطنين الراغبين فى قيام هيئة النظافة برفع مخلفات الرتش والهدم من منازلهم بمقابل مادى بسيط بدلًا من إلقائها بالمحاور المرورية.