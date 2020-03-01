الإجمالي 10 حالات.. إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لأشخاص أتوا على متن طائرات قدمت من إيران.





الإعلان عن مصابين بالفيروس القاتل ويضاعف أزمة لبنان، في ظل ما يضرب البلاد من أزمة سياسية واقتصادية حادة.





وقالت وزارة الصحة العامة، في بيان اليوم، "تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقا على متن طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى. وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة".





وفي إطار مكافحة الوباء، تناشد الوزارة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، "التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76592699.