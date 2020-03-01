حكم الرجوع في التشهد الأوسط في الصلاة بعد الوقوف معتدلا

وأشار الى أنه إن قام ووقف ثم ذكره المأمومين فقعد للتشهد ثم صلى سجدتين سهو فى الأخر فقال العلماء إذا كان أقرب للقيام ثم جلس بعد أن وقف فصلاته باطلة بشرط ألا يكون جاهلًا وألا يكون قاصدًا، فإن كان عالمًا قاصدًا تبطل صلاته أما إذا كان جاهلًا او ناسيًا فصلاته صحيحة.

تشهدت في الركعة الأولى سهوا فهل أتشهد للثانية أم أكمل صلاتي بغيرها؟

تشهدت في الركعة الأولى سهوا، فهل أتشهد للثانية، أم أكمل صلاتي بغير تشهد أوسط؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع اليوتيوب.





ورد شلبي، قائلًا: إن من كان يصلى وقرأ التشهد فى غير موضعه فعليه أن يقرأه فى موضعه.





وأوضح أنه يجب أن تأتى بالتشهد الأوسط وذلك بعد الركعة الثانية لأن ما قرأته بعد الركعة الأولى كان خطأ.





وتابع: أنه من نسي شيئا فى صلاته فعليه بعد أن ينتهى من التشهد الأخير وقبل التسليم عليه أن يسجد للسهو.





حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية.. هل تجب قراءته كاملًا؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد؟





وقالت الدار في فتواها، إن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.





تحريك السبابة في التشهد

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي في الصلاة يقول بقبض أصابع اليد اليمنى على الفخذ، عدا إصبع السبابة أو«المسبحة» فإن المصلي يرسلها.





وأشار الدكتور أحمد ممدوح عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال عن: كيفية تحريك السبابة في التشهد، إلى أن الشافعية يرون أن رفع إصبع السبابة يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" ويظل رافعا حتى نهاية التشهد قبل الصلاة الإبراهيمية.





هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على اليوتيوب.





ورد وسام، قائلًا: أن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.



