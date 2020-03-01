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أخبار البلد

بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى جنوب أفريقيا للقاء صن داونز

الأحد 01/مارس/2020 - 09:48 م
الأهلي
الأهلي
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نورهان خفاجي

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى جنوب أفريقيا، للقاء فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل بمدينة بريتوريا.


وأنهى لاعبو الأهلي إجراءات سفرهم من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، على متن الطائرة المتجهة إلى جوهانسبرج، حيث من المقرر أن تصل البعثة تصل في السابعة صباحًا ومن ثم الانتقال لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.


سبق بعثة الأهلي سمير عدلي المدير الإداري إلى مدينة بريتوريا لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.


يذكر أن المارد الأحمر فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت المقبل.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى جنوب أفريقيا للقاء صن داونز
بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى جنوب أفريقيا للقاء صن داونز
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