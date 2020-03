الموضة في زمن الكورونا.. فستان زفاف بكمامة جوبير لحماية العروسة

وكان تصميم الفستان بعنوان Fashion in the time of the Corona virus ومعناها الموضة في وقت فيروس كورونا.



وكان تصميم فستان الزفاف أنيق للغاية بأدوار من الكرانيش البيضاء، والفستان مصمم بجزئين بكرانيش للأعلى وهي من ناحية الصدر وكرانيش من الأسفل قصير فوق الركبة وبذيل طويل من نفس الكرانيش .

ويقسم الفستان حزام من الخصر باللون الأبيض ، وتخلى هجرس عن طرحة الزفاف ، ولكن ارتدت العروسة كمامة من الجوبير على فمها وأنفها تشبه الكمامة التي يرتديها الأشخاص لحمياتهم من فيروس كورونا .