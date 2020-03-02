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أخبار البلد

لفائف وأكواب شخصية.. الكنيسة تطبق إجراءات وقائية علي المصلين خوفا من كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 ص
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
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صدى البلد
أتخذت الكنيسة الأرثوذكسية، عدد من الإجراءات الوقائية لكل المشاركين في صلوات القداسات بالكنائس حفاظا على سلامة المصلين وخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وطلب القمص رويس عويضة، بإتخاذ هذه الإجراءات وهي أنه علي كل متقدم للتناول إحضار اللفافة الخاصة به شخصيا ليستخدمها في التناول حيث إنه تقرر ألا تكون هناك لفائف عامة في الكنائس.

كما طلب من كل سيدة إحضار الايشارب الخاص بها حيث أنه لن تكون هناك إيشاربات عامة في الكنيسة، كما ستقوم الكنيسة بتوفير أكواب بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة بعد التناول.

واختتم البيان الصادر من قمص كنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من اليوم.
لفائف وأكواب شخصية.. الكنيسة تطبق إجراءات وقائية علي المصلين خوفا من كورونا
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