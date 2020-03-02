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توك شو

استشاري الطب الوقائي يوجه نصائح مهمة للمواطنين وطريقة استخدام الكمامات.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:00 ص
الدكتور شريف حته،
الدكتور شريف حته، إستشاري الطب الوقائي والصحة العامة
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كـريـم الـخـطـيـب
ناشد الدكتور شريف حته، إستشاري الطب الوقائي والصحة العامة، بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة التي لا يكون بها فتحات للتهوية، وكذلك لابد من فتح النوافذ المتواجدة في المساجد والكنائس.

وقال «شريف حته» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» إنه لابد من الحذر الشديد عند إستخدام الأدوات التي يستخدمها أكثر من شخص منعا لنقل العدوى والفيروسات.

وأضاف إستشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن هناك أنواع مختلفة من الكمامات وكل كمامة ولها طريقة معينة لارتدائها، مشددا على أنه يجب غسيل الأيدي جيدا قبل ارتداء الكمامة وكذلك في خلعها.

وأشار إلى أنه من الضروري المواطن يكون على علم بكيفية استخدام الكمامات لانها ثقافة وكيفية طريقة التخلص منها بعد الاستخدام حتى لا تكون مصدر عدوى الفيروس، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية لابد ان توصى باستخدام الكمامات قبل الاستعمال.
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