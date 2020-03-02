تامر حسني ونانسي عجرم يحييان حفلا غنائيا في القاهرة.. 12 مارس





بينما يقدم تامر حسني، عدد من ابرز الاغاني الخاصة به من بينها :"عيش بشوقك"، و"حلو المكان"، و"ناسيني ليه"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من الاغاني.





وتغني نانسي عجرم كل من أغنية :"راهنت عليك"، و"انت ايه"، والحب زي الوتر"، و"بدنا نولع الجو"، و"اه ونص"، و"قول تاني كده"، وغيرها من الاغاني المتنوعة.





يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم، الفنية أغنية "قلبي يا قلبي"، والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها.

يستعد كل من الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، لأحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق 12 مارس في الشيخ زايد، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.