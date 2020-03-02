AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد ومتابعون: عمرو دياب المفاجأة..شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:54 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة دينا الشربينى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها من بوستر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ترويجا له. 


وعلقت دينا الشربينى على الصورة قائلة :البعض لا يذهب للمأذون مرتين🙏 فيلم كريم عبدالعزيز😍😍. بطوله ماجد الكدواني 😍. انتاج وائل عبدالله 😍 لؤى عبدالله😍أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار😍. إخراج أحمد الجندى😍 وضيوف الشرف مفجأه حلوه جداااا🤗🤗البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠🙏🙏🙏

وتفاعل مع الصورة عدد  كبير من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ايه الضيف عمرو دياب ؟

حظا سعيدا، عزيزي! كل التوفيق!
عمرو دياب المفاجأة 😄👏👍
من ناحية أخري أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وائل عبدالله بين مونتاج المأذون وتصوير يوم ١٣

بإطلالة رقيقة.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

محمد ثروت ينضم لأبطال فيلم يوم 13

كريم عبد العزيز يطرح بوستر البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. شاهد

ترشيحاتنا

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور

بيكيه ينفعل على فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو ويتهمه بالجنون.. تفاصيل

بعد اكتشاف حالتين.. كيف يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والكورونا؟

هل تصح صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بـ5 دقائق ؟

هل تجوز الصلاة بالثوب الذى أصابه جنابة ؟ الإفتاء ترد

أخبار الرياضة.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور تجاه جماهير الترجي.. رئيس الزمالك: معنديش مرتزقة.. وزير الرياضة يكشف دور لجنة حكماء كرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids