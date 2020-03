دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد ومتابعون: عمرو دياب المفاجأة..شاهد

View this post on Instagram

البعض لا يذهب للمأذون مرتين🙏 فيلم كريم عبدالعزيز😍😍. بطوله ماجد الكدواني 😍. انتاج وائل عبدالله 😍 لؤى عبدالله😍أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار😍. إخراج أحمد الجندى😍 وضيوف الشرف مفجأه حلوه جداااا🤗🤗البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠🙏🙏🙏