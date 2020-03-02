دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد ومتابعون: عمرو دياب المفاجأة..شاهد





البعض لا يذهب للمأذون مرتين🙏 فيلم كريم عبدالعزيز😍😍. بطوله ماجد الكدواني 😍. انتاج وائل عبدالله 😍 لؤى عبدالله😍أوسكار للتوزيع ودور العرض تأليف إيمن وتار😍. إخراج أحمد الجندى😍 وضيوف الشرف مفجأه حلوه جداااا🤗🤗البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠🙏🙏🙏 وعلقت دينا الشربينى على الصورة قائلة :





وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابيعها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





ايه الضيف عمرو دياب ؟





حظا سعيدا، عزيزي! كل التوفيق!

عمرو دياب المفاجأة 😄👏👍

من ناحية أخري أوشكت دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "يوم 13" الذى يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ.

