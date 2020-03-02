حجر صحي لـ 1095 وافدا في كردستان.. وحظر إقامة مراسم العزاء لمواجهة كورونا

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، حجر أكثر من 1000 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.





وقال مدير الصحة دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، ونقلته وسائل اعلام كردية، انه حتى الان تم حجز 1095 شخصا ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل اذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما"، مبينا ان "بعضا من المشتبه باصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجرهم الخميس المقبل".





واضاف انه "تم تحديد اماكن خاصة في المستشفيات لعزل اية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها الى المراكز الخاصة لإخضاعم للرقابة الصحية والعلاج"، مشيرا الى "تهيئة 12 مركزا للحجز في اربيل".





واعلنت كل من ادارتي اربيل والسليمانية في وقت سابق من اليوم حظر اقامة مراسم العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت.





وقررت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كردستان منع اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت ضمن الجهود الرامية لتفادي تفشي فيروس كورونا.





وكانت وزارة الصحة الاتحادية اعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل 4 حالات اصابة بفيرس كورونا مؤكدة في السليمانية.