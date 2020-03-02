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رياضة

تدريبات منفردة لـ علي معلول في جنوب أفريقيا

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
خاض علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وفقًا للبرنامج الذي حدده الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق.

واشتكى معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر يستمر لمدة يومين ثم ينتظم في المران الجماعي، وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز، التي تقام يوم السبت المقبل في بريتوريا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بريتوريا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات.

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