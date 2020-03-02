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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الإلكتروني لطلاب كلية الطب

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:24 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الاليكتروني لطلاب كلية الطب
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم إجراء الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب البشري بحضور كل من الدكتور شيرين طايع

 وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز التعليم الإلكتروني.


وخلال زيارته لمبنى إدارة المشروعات تفقد الدكتور أحمد شديد رئيس الجامعة قاعات الاختبارات الإلكترونية واطمأن  على سير إجراء الاختبارات 


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كما تحدث مع طلاب كلية الطب عن مميزات الاختبار الإلكتروني المميكن والذي يتم تطبيقه بجامعة الفيوم بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات

 بضرورة تطبيقها بالجامعات المصرية. 


كما قام رئيس الجامعة  خلال الجولة التفقدية بتفقد أعمال التطوير للمركز الرئيسي للبيانات التابع لمركز المعلومات بالجامعة، والتي شملت توسعة المركز

 وزيادة عدد أجهزة الحاسب الآلي الموجودة به.  


 وأوضحت الدكتورة  رانيا أبو السعود أن الاختبارات الالكترونية بالجامعة بدأت بالقطاع الطبي متمثلا في كليات الطب والصيدلة والتمريض وسيتم تطبيقه

 على باقي كليات الجامعة تباعا وذلك استعدادا  للتحول الرقمي لكافة كليات الجامعة .


كما أشارت الدكتورة  هالة شاهين إلى أن عدد الطلاب الذين يجرون الاختبارات الإلكترونية يصل إلى 62 طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب

 البشري تخصص أنف وأذن وحنجرة، حيث يتم إجراء تلك الاختبارات الإلكترونية بالتعاون بين كلية الطب ومركز التعليم الإلكتروني بالجامعة وتعتبر

 ضمن اختبارات أعمال السنة للطلاب مضيفة أن إدارة كلية الطب بصدد تجهيز معمل إلكتروني لإجراء الاختبارات الإلكترونية به.


وأكدت الدكتورة  شيرين طايع أن الاختبارات الاليكترونية المميكنة يتم إجرائها على سيرفرات بمركز التعليم الإلكتروني بجامعة الفيوم حيث يقوم الطالب

 بإجراء الاختبار أون لاين وتظهر نتائجه فور انتهاء الطالب من أداء الاختبار وتعتبر كلية الطب ثالث كلية هذا العام يتم تطبيق إجراء الاختبارات

 الاليكترونية بها بعد كلية الصيدلة وكلية التمريض.

.


رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الإلكتروني لطلاب كلية الطب
رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الإلكتروني لطلاب كلية الطب
رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الإلكتروني لطلاب كلية الطب
رئيس جامعة الفيوم يشهد الاختبار الإلكتروني لطلاب كلية الطب
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