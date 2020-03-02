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توك شو

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:57 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم وضع 1500 عامل بشركة البترول التى ظهر فيها الشخص الأجنبي المصاب في الحجر الصحي بالشركة.

وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزارة الصحة أرسلت 3  عيادات لمقر الشركة لتقديم الرعاية اللازمة لـ الـ 1500عامل خلال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وتابع نادر سعد: "تم منع دخول وخروج أي شخص من مقر الشركة بعد اكتشاف العينة الإيجابية ومسموح بدخول وخروج الأطقم الطبية فقط".

وتابع نادر سعد: "تم تقسيم العمال في الشركة لإجراء الفحص عليهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم وضع 7 أشخاص الاكثر قربا من الحالة المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمقر الشركة  لحين التأكد من سلبية التحاليل الخاصة بهم".

وتابع نادر سعد: "محور التقييم الحقيقي لأي دولة في التعامل مع كورونا هي الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع الفيروس".
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