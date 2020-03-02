حكم إقامة العزاء في الإسلام.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

كشف خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، حكم العزاء فى الإسلام.





وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"تلقي العزاء أمر شرع فى السنة النبوية لمواساة الناس بعضهم البعض كسبيل للمشاركة المجتمعة وجبر الخواطر.





وأوضح أمين دار الإفتاء المصرية،:"ما يجعل العزاء فى محل الشيء غير المستحب هو التباهي غير المبرر فى تكاليف إقامة العزاء وهو أمر مخالف.





كما أكد خالد عمران، على ضرورة مراعاة تحري الصواب والابتعاد عن كل ما يشتبه فيه إرضاء لله ورسوله.



